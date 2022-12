Southwest Airlines verwacht nog dagen last van winterweer VS

Southwest Airlines verwacht dat de overlast voor de luchtvaart door het extreme winterweer in de Verenigde Staten nog zeker enkele dagen of mogelijk langer zal aanhouden. De maatschappij gaf aan voor dinsdag en woensdag met een zeer gereduceerde capaciteit te zullen vliegen vanwege de extreme weersomstandigheden in grote delen van het land.

Southwest schrapte afgelopen weekend en op maandag al duizenden vluchten. Voor dinsdag wordt het mes gezet in bijna 2500 vluchten in de VS. In een interview met zakenkrant The Wall Street Journal zei topman Bob Jordan dat het de grootste verstoring van het vliegverkeer door slecht weer is die hij ooit heeft gezien.

Southwest schrapte vergeleken met andere maatschappijen als American Airlines en Delta Airlines veel meer vluchten. Ook waren er veel vertraagde vluchten. Dat heeft de maatschappij kritiek opgeleverd van de Amerikaanse transportautoriteiten. Het ministerie van Transport zei onderzoek te gaan doen naar het grote aantal geannuleerde vluchten door Southwest.

Er zijn al tientallen doden gevallen in de VS door harde wind, extreme kou en zware sneeuwval, bijvoorbeeld omdat mensen doodvroren in door sneeuw bedolven auto’s. Het noodweer zorgde voor overlast voor miljoenen Amerikanen die met de kerstdagen op reis gingen. Ook voor oud en nieuw gaan veel Amerikanen op reis om familie en vrienden te bezoeken.