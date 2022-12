Southwest Airlines zakt op Wall Street, Chinese aandelen omhoog

Southwest Airlines behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij verklaarde de komende dagen met een zeer gereduceerde capaciteit te zullen vliegen vanwege de extreme weersomstandigheden in grote delen van het land. Southwest schrapte afgelopen weekend en op maandag al duizenden vluchten door het winterweer.

Vergeleken met andere maatschappijen als American Airlines en Delta Air Lines schrapte Southwest veel meer vluchten. Dat kwam de luchtvaartmaatschappij op kritiek te staan van Amerikaanse transportautoriteiten, die een onderzoek aankondigden. Het aandeel werd bijna 6 procent lager gezet. Andere luchtvaartmaatschappijen als United Airlines, American Airlines en Delta Air Lines verloren tot 1,6 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 33.168 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3829 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent tot 10.409 punten. De graadmeters staan voor de maand december flink in het rood en koersen af op het slechtste beursjaar sinds 2008.

Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat China na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer opent. China liet onder meer weten dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven.

Chinese bedrijven met beursnoteringen op Wall Street profiteerden van de verdere heropening van de Chinese economie. Webwinkelconcerns JD.Com en Alibaba stegen allebei tot bijna 5 procent. De Chinese voedselmarktplaats Pinduoduo klom 3,5 procent.

De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Nio, die ook een notering heeft in New York, zakte daarentegen 5 procent. Het bedrijf verwacht in het laatste kwartaal van 2022 minder auto’s af te leveren dan eerder gedacht na leveringsproblemen en de vele coronabesmettingen in China.

Tesla zette de daling voort en verloor zo’n 5 procent. Volgens persbureau Reuters zal de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn belangrijke fabriek in Shanghai in januari op een laag niveau houden door langer dicht te blijven rond de viering van het Chinees Nieuwjaar, dat op 22 januari begint.

De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0624 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 79,86 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 84,13 dollar per vat.