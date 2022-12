Spanje geeft nog eens 10 miljard uit tegen stijgende prijzen

De Spaanse regering trekt volgend jaar nog eens 10 miljard euro uit om burgers te compenseren voor de hoge inflatie, die werd aangejaagd door de oorlog in Oekraïne. De btw op veel verkochte voedingsmiddelen zoals brood, melk, groente en fruit gaat omlaag van 4 procent naar 0 procent. Ook blijven belastingverlagingen op elektriciteit en gas, die eind dit jaar zouden aflopen, zes maanden langer van kracht.

Minister-president Pedro Sanchez kondigde ook directe financiële hulp voor 4,2 miljoen huishoudens met lage inkomens aan. Zij krijgen een eenmalige bonus van 200 euro. Een generieke korting op benzine en diesel eindigt per 1 januari wel, behalve voor wegvervoerders. Dit scheelt volgens schattingen van de regering 6 miljard euro aan uitgaven.

De centrumlinkse regering van Sanchez heeft in totaal 45 miljard euro toegezegd om de gevolgen van de sterke prijsstijgingen te verzachten, als het nieuwe steunpakket wordt meegerekend. In de officiële inflatiecijfers is dat terug te zien. Spanjaarden waren in november in doorsnee 6,4 procent duurder uit dan een jaar eerder, terwijl de inflatie in Spanje eerder nog bijna 11 procent bedroeg. Dat de inflatie nu afzwakt is vooral te danken aan de dalende energiekosten, maar voedingsmiddelen blijven hard in prijs stijgen.

Volgens Sanchez helpen de steunmaatregelen Spanje aan sterkere economische groei. De partijleider van de sociaaldemocratische PSOE rekent op een stijging van het bruto binnenlands product van ruim 5 procent in 2022, wat meer is dan een eerdere schatting van de regering.