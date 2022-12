Tesla verliest opnieuw fors op rustige beursdag in New York

Het aandeel Tesla is dinsdag verder weggezakt na berichten over het terugschroeven van de productie van elektrische auto’s. Daarmee was het bedrijf een van de opvallendste dalers onder de techbedrijven, die sowieso aan waarde verloren tijdens een rustige handelssessie in New York.

Tesla sloot ruim 11 procent lager, waarmee het bedrijf sinds het begin van dit jaar bijna 70 procent van zijn beurswaarde is kwijtgeraakt. De nieuwste klap voor het aandeel kwam na nieuws van persbureau Reuters dat Tesla zijn grote fabriek in de Shanghai langer dicht houdt rond de viering van Chinees Nieuwjaar. Dat wakkert de vrees aan dat de vraag naar nieuwe Tesla’s laag is. Het bedrijf staat ook onder druk door alle aandacht die topman Elon Musk aan Twitter besteedt na zijn overname van het socialmediaplatform.

De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten. De brede S&P 500 zakte juist 0,4 procent tot 3829,25 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 1,4 procent tot 10.353,23 punten. Beleggers deden het na een extra lang kerstweekend opvallend rustig aan op Wall Street.

Beleggers op Wall Street verwerkten het nieuws dat China na drie jaar van isolatie zijn grenzen opent. China versoepelt zijn coronabeleid verder en liet onder meer weten dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven.

Chinese bedrijven met beursnoteringen op Wall Street profiteerden van de verdere heropening van de Chinese economie. Webwinkelconcerns JD.Com en Alibaba stegen tot bijna 5 procent.

De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Nio, die ook een notering heeft in New York, speelde daarentegen ruim 8 procent kwijt. Het bedrijf verwacht in het laatste kwartaal van 2022 minder auto’s af te leveren dan eerder gedacht na leveringsproblemen en de vele coronabesmettingen in China.

Southwest Airlines zakte 6 procent. Transportautoriteiten van de Verenigde Staten openen een onderzoek naar de luchtvaartmaatschappij, die het afgelopen weekend veel meer vluchten schrapte dan branchegenoten wegens het extreme winterweer. De komende dagen voert Southwest Airlines ook minder vluchten uit dan normaal.

De olieprijzen stegen nog maar licht. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 79,75 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 84,58 dollar per vat. Eerder op de dag verbood Rusland de verkoop van olie aan partijen die meewerken aan het door de G7 en de Europese Unie ingestelde prijsplafond voor Russische olie.

De euro was 1,0641 dollar waard, tegenover 1,0656 bij het slot van de Europese beurzen.