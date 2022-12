AEX-index lijkt lager te openen na verliesbeurt Wall Street

De AEX-index op het Damrak lijkt woensdag met een klein verlies te openen na de overwegend lagere slotstanden op Wall Street. De beurshandel zal naar verwachting opnieuw relatief rustig verlopen aangezien veel marktpartijen vrij zijn in de verkorte week tussen Kerstmis en oud en nieuw. In Londen gaan de financiƫle markten woensdag weer open na het verlengde kerstweekend.

Ook in Hongkong werd de handel weer hervat. De Hang Seng-index noteerde daar ruim 1 procent in de plus. Beleggers in de stad verwerkten nog de aankondiging van China om na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer te openen. Vooral de grote Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien in Hongkong door de hoop op een herstel van de Chinese economie, die het afgelopen jaar zwaar had te lijden onder het strikte coronabeleid.

De andere aandelenmarkten in de Aziatische regio lieten overwegend verliezen zien. Zo sloot de Nikkei in Tokio 0,4 procent in de min. De Japanse chip- en techbedrijven stonden onder druk in navolging van het koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Ook de Aziatische leveranciers van Tesla werden lager gezet na de koersval van dik 11 procent van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s op Wall Street.

Tesla raakte dit jaar al bijna 70 procent van zijn beurswaarde kwijt en koerst daarmee af op zijn grootste jaarverlies ooit. Alleen in december zakte het aandeel al ruim 40 procent. Berichten over het terugschroeven van de productie van elektrische auto’s door Tesla wakkeren de vrees aan dat het bedrijf kampt met een tegenvallende vraag naar zijn modellen. Ook maken beleggers zich zorgen over alle aandacht die topman Elon Musk aan Twitter besteedt na zijn overname van het socialmediaplatform.

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX bleef daarbij vrijwel vlak op 701,06 punten en de MidKap won 0,1 procent tot 940,21 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,7 procent. Op Wall Street verloor de brede S&P 500 0,4 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,4 procent. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 33.241,56 punten.

Op de oliemarkt kauwden handelaren nog na op het Russische verbod op de verkoop van olie aan partijen die meewerken aan het door de G7 en de Europese Unie ingestelde prijsplafond voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 79,30 dollar per vat. Brentolie daalde 0,5 procent in prijs tot 83,88 dollar per vat. De euro was 1,0644 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder.