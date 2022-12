Amper winnaars op aandelenbeurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een verlies de handel uitgegaan. Na een rustige sessie in de aanloop naar de jaarwisseling namen beleggers weinig risico. Bijna alle bedrijven uit de AEX eindigden lager.

De hoofdindex sloot 0,9 procent lager op 694,84 punten. Winkelvastgoedverhuurder Unibail-Rodamco-Westfield was met een plusje van 0,6 procent de sterkste stijger. Verzekeraar NN stond onderaan met een verlies van 4,3 procent en ook bedrijven uit de chipsector leden weer verliezen.

De MidKap verloor 0,8 procent tot 932,29 punten. Bij de middelgrote bedrijven was Air France-KLM de grootste verliezer met een min van 2,6 procent. PostNL eindigde 1,5 procent lager. Eerder op de dag werd bekend dat de rechter een boete van 2 miljoen euro voor de post- en pakketbezorger wegens vertraagde post in stand houdt. Biotechbedrijf Galapagos was de enige winnaar met een plus van 2,4 procent.

In Frankfurt en Parijs verloren de belangrijkste graadmeters ook terrein. In Londen was er juist sprake van winst op de eerste dag dat de beurs weer open was na een extra lange onderbreking wegens Kerstmis.

Beleggers verwerkten onder meer nieuws over versoepelingen van de coronamaatregelen in Hongkong. Maar op de wereldwijde beurzen wordt optimisme over de heropening van de Hongkongse en Chinese economie overschaduwd door zorgen over de snelle verspreiding van het longvirus in de Volksrepubliek.

Bij de lokale bedrijven op het Damrak was betalingsbedrijf Ease2pay een opvallende winnaar. Het aandeel won 5,6 procent na de mededeling dat bestuursleden Edwin Noomen en Maarten Hektor zich terugtrekken wegens een verschil van inzicht over het beleid.

Op de oliemarkt kauwden handelaren nog na op het Russische verbod op de verkoop van olie aan partijen die meewerken aan het door westerse landen ingestelde prijsplafond voor Russische olie. Grote vrees voor schaarste in het olieaanbod lijkt dit nog niet te hebben veroorzaakt.

Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 78,18 dollar per vat. Brentolie werd 2 procent goedkoper, op 82,67 dollar per vat. De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder.