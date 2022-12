ASMI, Besi en ASML onderaan in licht lagere AEX

De AEX-index op het Damrak zakte woensdag weer even onder de 700 punten. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stonden onder druk in navolging van het koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beleggers lijken ook in de laatste dagen van het slechte beursjaar 2022 weinig animo te hebben om aandelen te kopen. Het vooruitzicht van verdere renteverhogingen door de centrale banken en een mogelijke recessie in het nieuwe jaar, bleef zorgen voor terughoudendheid.

De beurshandel verliep daarnaast opnieuw zeer rustig aangezien veel marktpartijen vrij zijn in de verkorte week tussen Kerstmis en oud en nieuw. In Londen gingen de financiƫle markten weer open na het verlengde kerstweekend.

Ook in Hongkong werd de handel weer hervat. De Hang Seng-index won daar 1,6 procent en was een positieve uitschieter in de regio. Beleggers in de stad verwerkten nog de aankondiging van China om na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer te openen. In Hongkong werden de coronamaatregelen eveneens verder versoepeld. Op de andere Aziatische markten werd het optimisme over de heropening van de Chinese economie overschaduwd door de zorgen over de corona-uitbraken in grote delen van het land.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 700,34 punten. De hoofdindex begon het jaar op een stand van bijna 798 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 938,44 punten. De beurs in Frankfurt daalde een fractie en Parijs klom 0,1 procent. De Londense FTSE maakte een inhaalslag en steeg 0,8 procent.

ASMI, Besi en ASML verloren tot 1 procent. Ook verzekeraar NN Group behoorde tot de grootste dalers in de AEX met een min van 0,9 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield ging aan kop met een plus van 1,4 procent. Zorgtechnologiebedrijf Philips en dataleverancier RELX volgden met winsten van 0,9 procent.

In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een verlies van 2,5 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM volgde met een min van ruim 1 procent. Vastgoedfonds WDP en metalengroep AMG stonden bovenaan, met plussen van 1,5 procent.

Op de oliemarkt kauwden handelaren nog na op het Russische verbod op de verkoop van olie aan partijen die meewerken aan het door westerse landen ingestelde prijsplafond voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 79,08 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,6 procent goedkoper, op 83,81 dollar per vat. De euro was 1,0632 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder.