Beurs in Hongkong flink hoger na verdere heropening China

De aandelenbeurs in Hongkong was woensdag een positieve uitschieter in de Aziatische regio. Beleggers in de stad maakten een inhaalslag na het lange weekeinde en verwerkten de aankondiging van China om na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer te openen. Het land versoepelt zijn coronabeleid verder en liet onder meer weten dat reizigers die naar China gaan vanaf 8 januari niet meer in quarantaine hoeven.

Vooral de grote Chinese techbedrijven lieten winsten zien in Hongkong door de hoop op een herstel van de Chinese economie, die het afgelopen jaar zwaar had te lijden onder het strikte coronabeleid. De webwinkelconcerns JD.Com en Alibaba stegen tot 1,5 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, klom 0,9 procent.

Ook de in Hongkong genoteerde uitbaters van casino’s in gokparadijs Macau profiteerden van de verdere heropening van de Chinese economie. Wynn Macau won 3,5 procent. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,3 procent. In Shanghai, waar de beurs in de afgelopen dagen wel open was, daalde de hoofdindex 0,3 procent.

In Tokio sloot de Nikkei 0,4 procent lager. De Japanse chip- en techbedrijven stonden onder druk in navolging van het koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakten tot 1,1 procent. Techinvesteerder SoftBank verloor 1,5 procent. Op macro-economisch vlak meldde de overheid dat de Japanse industriƫle productie in november met 0,1 procent is gedaald ten opzichte van oktober. De productie nam daarmee voor de derde maand op rij af.

Ook de Aziatische leveranciers van Tesla werden lager gezet na de koersval van de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s. Tesla kelderde dik 11 procent op Wall Street na berichten over het terugschroeven van de productie in zijn belangrijke fabriek in Shanghai. Het Zuid-Koreaanse LG Chem daalde ruim 2 procent.

De Kospi in Seoul zakte 2,2 procent, mede doordat veel bedrijven ex dividend noteerden. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. Dat zet de aandelenkoers vaak onder druk. In Sydney, waar de handel werd hervat na het verlengde kerstweekend, verloor de All Ordinaries 0,3 procent.