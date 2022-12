Duits energieconcern RWE sluit 15-jarig contract voor lng uit VS

Het Duitse energieconcern RWE heeft een vijftienjarig contract afgesloten voor de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten. Volgens RWE helpt die overeenkomst Duitsland bij het diverser maken van zijn energietoevoer. Voor de Russische inval in Oekraïne was de grootste economie van Europa voor een groot deel afhankelijk van aardgas uit Rusland.

RWE sloot het leveringscontract af met het Amerikaanse Sempra Infrastructure, dat de lng vanaf 2027 zal leveren vanuit een nog te openen Texaanse faciliteit. Jaarlijks gaat het om het equivalent van 3 miljard kubieke meter gas die via een lng-terminal bij Hamburg het land binnenkomt.

Andree Stracke, directeur van de divisie voor handel van RWE, verklaarde bij de ondertekening van het contract dat de afspraken belangrijk zijn voor heel Europa. Als Duitsland in staat is meer gas te importeren uit andere landen dan Rusland, vergroot dat ook de leverinsgzekerheid voor heel het werelddeel, redeneerde hij.

Rusland heeft de toevoer van aardgas naar de Europese Unie steeds verder verlaagd sinds het begin van de oorlog met Oekraïne. EU-landen steunen het Oost-Europese land door sancties in te stellen tegen Rusland en het afknijpen van de gasleveringen wordt gezien als drukmiddel van het Kremlin.

RWE is ook actief in Nederland, onder andere met elektriciteitscentrales in de Groningse Eemshaven. Onlangs haalde het Duitse concern een gunning binnen om een windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee te bouwen.