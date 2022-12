Duitse economieminister voorziet nog zeker half jaar duur gas

Gas blijft nog zeker een half jaar duur, maar mogelijk nog tot eind 2023. Die verwachting heeft de Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck uitgesproken. Eind volgend jaar moet er voldoende infrastructuur zijn in Duitsland om Russisch gas te kunnen vervangen door gas uit andere bronnen, zoals vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit de Verenigde Staten of Qatar.

De gasprijs steeg dit jaar naar recordhoogte doordat Rusland de gaskraan deels dichtdraaide als reactie op westerse sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne. Met name Duitsland had daar last van, want dat land was voor 55 procent van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland.

Habeck verwacht evenwel niet dat de gasprijs zal dalen tot onder het niveau van 2021. Dat betekent dat gas duurder zal blijven en dat Duitse bedrijven en consumenten daar rekening mee moeten blijven houden.