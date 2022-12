Handelsplatform Kraken verlaat Japan om malaise op cryptomarkt

Cryptobeurs Kraken vertrekt uit Japan vanwege de slechte marktomstandigheden in het land en de zware verliezen op wereldwijde cryptomarkten. Japanse klanten hebben tot eind januari de tijd om hun tegoeden bij andere dienstverleners onder te brengen of in te ruilen voor traditioneel geld, maakte het Amerikaanse bedrijf bekend.

Veel cryptobedrijven hebben te lijden onder de onrust die in de sector is ontstaan na het omvallen van FTX, een van de grootste platforms voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten als bitcoin en ethereum. Naar de oprichter van FTX loopt een onderzoek van Amerikaanse aanklagers wegens mogelijke miljardenfraude.

Het van oorsprong Amerikaanse Kraken, dat de afgelopen jaren uitgroeide tot een bedrijf met 6 miljoen klanten in 190 landen, kondigde eerder al aan 30 procent van al zijn personeel te ontslaan. Dat komt neer op zo’n 1100 medewerkers. Concurrenten Coinbase en Gemini kondigden ook massaontslagen aan in de nasleep van het bankroet van FTX.

Ook het Nederlandse handelsplatform Bitvavo voelt de gevolgen van de paniek rond cryptomunten. Het bedrijf had 280 miljoen euro aan tegoeden van klanten ondergebracht bij cryptobelegger Digital Currency Group (DCG), maar die firma heeft door de malaise op de cryptomarken liquiditeitsproblemen. Het geld zit voorlopig dus vast bij DCG. Bitvavo verklaarde eerder deze maand dat klanten hier geen schade door zullen oplopen en beloofde desnoods eigen reserves aan te spreken zodat klanten hun tegoeden kunnen blijven opnemen.