PostNL krijgt boete voor late postbezorging niet van tafel

Postbedrijf PostNL moet een boete van 2 miljoen euro gewoon betalen, heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De onderneming had in 2019 niet genoeg post op tijd bezorgd, maar claimde dat dit door overmacht kwam omdat het bedrijf in dat jaar branchegenoot Sandd over had genomen.

De rechter vindt echter dat die overname een “commerciĆ«le keuze” van PostNL was en dat het bedrijf “zichzelf in de situatie heeft gebracht” waarin het niet lukte de post op tijd te bezorgen.

PostNL kreeg de boete begin dit jaar opgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die waakhond stelde dat PostNL niet voldoende voorbereid was op mogelijke problemen bij Sandd en dat de postbezorging al langer onder druk stond. Uiteindelijk bezorgde PostNL in het jaar van de overname 94,34 procent van de brievenbuspost de eerstvolgende bezorgdag. Volgens de regels moet dat 95 procent zijn.

Het vonnis van de rechtbank is nog aan te vechten bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Het postbedrijf stelt de uitspraak eerst nog te bestuderen voor het bepaalt of zo’n beroep er komt.