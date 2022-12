RELX en DSM in kopgroep vrijwel vlakke AEX

Dataleverancier RELX en speciaalchemiebedrijf DSM behoorden woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index, die weinig beweging liet zien. Beleggers bleven voorzichtig na de overwegend lagere slotstanden op Wall Street. De beurshandel verliep daarnaast opnieuw zeer rustig aangezien veel marktpartijen vrij zijn in de verkorte week tussen Kerstmis en oud en nieuw. In Londen gingen de financiƫle markten weer open na het verlengde kerstweekend.

Ook in Hongkong werd de handel weer hervat. De Hang Seng-index noteerde daar 1,5 procent in de plus en was daarmee een positieve uitschieter in de regio. Beleggers in de stad verwerkten nog de aankondiging van China om na drie jaar van isolatie zijn grenzen weer te openen. In Hongkong werden de coronamaatregelen eveneens verder versoepeld. Het optimisme over de heropening van de Chinese economie wordt daarbij overschaduwd door de zorgen over de corona-uitbraken in grote delen van het land.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 701,16 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 938,07 punten. De beurs in Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs klom 0,2 procent. De Londense FTSE maakte een inhaalslag en steeg 0,9 procent.

Naast RELX (plus 0,8 procent) en DSM (plus 0,6 procent) stond betaalbedrijf Adyen bij de koplopers met een plus van 0,5 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML daalden tot 0,4 procent in navolging van het koersverlies van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Verlichtingsbedrijf Signify was de grootste daler met een verlies van 0,7 procent.

In de MidKap stonden vastgoedfonds WDP en biotechnoloog Galapagos bovenaan, met plussen van 0,8 procent. Bodemonderzoeker Fugro en fitnessketen Basic-Fit sloten de rij met minnen van dik 1 procent.

Op de oliemarkt kauwden handelaren nog na op het Russische verbod op de verkoop van olie aan partijen die meewerken aan het door de G7 en de Europese Unie ingestelde prijsplafond voor Russische olie. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 79,05 dollar per vat. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 83,63 dollar per vat. De euro was 1,0645 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder.