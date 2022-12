Twente Airport moet aan miljoenen kostende veiligheidseis voldoen

Twente Airport heeft in de rechtbank een kostbare nederlaag geleden tegenover de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het vliegveld moet na een eerdere ontheffing voldoen aan de geldende veiligheidseisen om grotere vliegtuigen te mogen ontvangen. Daarvoor moet Twente Airport de landings- en startbanen uitbreiden, wat waarschijnlijk 2,5 miljoen euro gaat kosten.

Punt van frictie zijn de zogeheten draaipaden aan de uiteinden van de banen. Die bieden vliegtuigen extra ruimte om op eigen kracht te draaien en de baan te verlaten voor het geval een ander toestel arriveert en zijn daarom verplicht voor vliegvelden die grote vliegtuigen ontvangen. Twente Airport hoopt te kunnen verdienen aan luchtvaartmaatschappijen die hun grote toestellen tijdelijk moeten parkeren

Volgens Twente Airport is de veiligheidsregel niet relevant voor de Overijsselse luchthaven, omdat daar maar weinig vliegtuigen komen en iedere komst van een toestel minstens 24 uur van tevoren wordt gepland. Daarom zou de ILT die eis voor de luchthaven van de provincie Overijssel en gemeente Enschede los moeten laten, zodat er geen miljoenen aan belastinggeld aan een nutteloze investering opgaan, meent de exploitant.

Maar de rechter gaat daar niet in mee. Een uitzondering op de veiligheidsregels zou alleen mogelijk zijn bij een bijzondere omstandigheid, en daar is geen sprake van omdat het voor Twente Airport gewoon mogelijk is om de banen uit te breiden.

Twente Airport en de ILT stonden eerder ook al tegenover elkaar. Tijdens de coronacrisis stalde Lufthansa zes jumbojets op het terrein tussen Enschede en Hengelo, waarbij de ILT bij uitzondering toestond dat deze grote toestellen ook weer mochten opstijgen. Dat moest uiterlijk eind juni 2021 gebeuren, maar van de rechter kreeg het vliegveld toestemming om de vliegtuigen langer op het terrein te houden.