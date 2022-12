Zorgen om coronabesmettingen in China drukken op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn met verliezen de handel uitgegaan. Zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in China drukten op het gemoed van beleggers. De vrees bestaat dat de verspreiding van corona in het Aziatische land, dat eerder nog een streng anti-coronabeleid hanteerde, kan overslaan naar andere landen. Het aandeel Tesla won wat aan waarde na zeven dagen van aanhoudende verliezen.

De Dow-Jonesindex verloor 1,1 procent tot 32.875,71 punten. De breder opgezette S&P 500 verloor 1,2 procent tot 3783,22 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,4 procent tot 10.213,29 punten.

Het bericht dat Italiƫ reizigers uit China op corona zal testen zorgde voor nervositeit over de ontwikkelingen rond het virus. Later werd bekend dat de Verenigde Staten ook een Covid-19-test verplichten voor luchtvaartpassagiers uit China.

Grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als United Arlines, Delta Air Lines en American Airlines leden verliezen tot 2,4 procent. Internetbedrijven uit de reissector, zoals Booking Holdings en Tripadvisor, verloren ook wat aan waarde.

Tesla (plus 3,3 procent) toonde enig herstel na de koersval van de afgelopen dagen. Mogelijk sloegen koopjesjagers toe na het verlies van ruim 11 procent een dag eerder. Tesla verloor dit jaar al 68 procent aan beurswaarde door renteverhogingen, de vrees voor een tanende vraag naar de elektrische luxeauto’s en zorgen over alle aandacht en tijd die topman Elon Musk kwijt is aan het door hem gekochte socialemediabedrijf Twitter.

Andere grote techbedrijven werden juist lager gezet. Zo verloor Apple ruim 3 procent en ook softwareconcern Microsoft en webwinkelbedrijf Amazon sloten lager.

Ook in de energiesector was de stemming negatief. Olieprijzen daalden iets, wat grote concerns als Chevron en ExxonMobil verliezen tot 1,6 procent opleverde. Dat laatste bedrijf maakte ook bekend naar een Europese rechter te stappen om een belasting van de Europese Unie op overwinsten op olie en gas ongedaan te maken.

Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 78,56 dollar. Brentolie verloor 1,6 procent tot 83 dollar per vat. De euro was 1,0610 dollar waard, tegenover 1,0619 dollar bij het slot van de Europese beurzen.