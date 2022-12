Aandacht voor chipbedrijven op Damrak na koersdaling Apple

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. Ook andere Europese leveranciers van Apple staan in de belangstelling na een forse koersdaling van de iPhone-maker op Wall Street. Het aandeel Apple zakte woensdag 3,1 procent en bereikte het laagste niveau in een jaar tijd door zorgen over tegenvallende iPhone-verkopen. Aziatische leveranciers van Apple, zoals TSMC, Foxconn en LG Electronics lieten donderdag ook stevige koersverliezen zien.

De AEX-index op het Damrak lijkt met een klein verlies te gaan openen na de lagere slotstanden op Wall Street. De zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in China en de vrees voor verspreiding van het virus naar andere landen, houden de beurshandel in de greep. Het aantal besmettingen in China is fors opgelopen sinds het loslaten van het strikte coronabeleid in het land.

Hoewel de versoepeling van het Chinese coronabeleid goed nieuws is voor de heropening van de op een na grootste economie ter wereld, vrezen beleggers dat de inflatie daardoor ook wordt aangejaagd. China is namelijk de grootste olie-importeur ter wereld en de vraag naar de brandstof zou flink kunnen toenemen als het land weer op volle kracht draait. De olieprijzen zouden daardoor kunnen gaan stijgen en de inflatie verder aanwakkeren. Dit zou betekenen dat de centrale banken de rentes verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

Op het Damrak zal Prosus mogelijk profiteren van een koersstijging van Tencent. De techinvesteerder heeft een groot belang in het Chinese internet- en gamebedrijf, dat toestemming heeft gekregen om het nieuwe computerspel ‘Pokémon Unite’ op de markt te brengen. Het is de tweede keer dat een spel van Tencent is goedgekeurd door de Chinese autoriteiten sinds de regelgevers het verlenen van licenties hebben hervat. Tencent won 2,5 procent in Hongkong.

Lucas Bols kondigde een overname aan. De drankenfabrikant koopt de producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken Fluère. De overnamesom bestaat uit een vast bedrag van 1 miljoen euro en mogelijke extra betalingen die zijn gekoppeld aan bepaalde doelstellingen in de komende drie jaar. Fluère werd in 2018 opgericht door de Nederlandse ondernemers Léon Meijers en Alfred Sandee, die minimaal twee jaar betrokken blijven bij de verdere ontwikkeling van het merk.

De euro was 1,0615 dollar waard, tegen 1,0619 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 78,36 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 82,83 dollar per vat.