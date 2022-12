AEX veert op na techrally op Wall Street

De Europese beurzen zijn donderdag uiteindelijk stevig omhooggegaan na een aarzelend begin. Een door koopejesjagers gedreven techrally op Wall Street gaf ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan vertrouwen. De AEX-index veerde ook op onder aanvoering van techinvesteerder Prosus. Daarnaast behoorden chipbedrijven ASML en Besi en betalingsverwerker Adyen tot de kopgroep.

Techaandelen kregen de afgelopen weken de nodige klappen te verwerken. De verwachting dat er meer renteverhogingen komen speelden daarbij een belangrijke rol. Maar ook zorgen om een lagere vraag naar technologie en dalende prijzen voor chips nu de ergste tekorten op de wereldmarkt opgelost lijken te worden hadden een invloed.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde uiteindelijk met een plus van 0,9 procent op 700,93 punten. De MidKap ging 0,9 procent omhoog en eindigde op 940,44 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen 1 procent omhoog, die in Londen bleef met een plusje van 0,2 procent wat achter.

Prosus was de grootste stijger in Amsterdam en steeg 3,2 procent. De techinvesteerder profiteerde van een koersstijging van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Tencent won 2,8 procent in Hongkong, nadat het toestemming had gekregen om een nieuw computerspel op de Chinese markt te brengen. Het is de tweede keer dat een spel van Tencent is goedgekeurd sinds de Chinese autoriteiten het verlenen van licenties hebben hervat. Eerder legde China de uitgifte van licenties aan banden als onderdeel van een pakket maatregelen om gameverslaving onder de jeugd aan te pakken.

ASML (plus 3 procent), Besi (plus 2,4 procent), Adyen (plus 2,4 procent) en Philips (plus 2,1 procent) gingen ook meer dan 2 procent omhoog. Levensmiddelenconcern Unilever sloot de rij met een min van 0,3 procent.

In de MidKap klom Basic-Fit 1,6 procent. De fitnessketen heeft het aantal leden zien groeien, terwijl ook het aantal sportclubs toenam. Volgens het bedrijf bedraagt het aantal leden nu 3,35 miljoen, een stijging van meer dan 1,1 miljoen vergeleken met begin dit jaar. Het aantal clubs ging dit jaar met 185 omhoog naar 1200.

Lucas Bols steeg 1 procent na een kleine overname. De drankenfabrikant koopt de Nederlandse producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken Fluère. Alumexx kreeg er haast 4 procent bij. De fabrikant van ladders en steigers verwacht twee overnames in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden.

De euro was 1,0670 dollar waard, tegen 1,0619 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,1 procent in prijs tot 78,10 dollar per vat. Brentolie kostte 1,3 procent goedkoper op 82,21 dollar per vat.