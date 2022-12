Gamebedrijf Tencent uitblinker op lagere beurs in Hongkong

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent was donderdag een positieve uitschieter op de aandelenbeurs in Hongkong. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Tencent toestemming heeft gekregen om het nieuwe computerspel ‘Pokémon Unite’ op de markt te brengen. Het is de tweede keer dat een spel van het bedrijf is goedgekeurd door de Chinese autoriteiten sinds de regelgevers het verlenen van licenties hebben hervat.

Beijing lanceerde in 2021 een campagne om de groeiende macht van zijn technologie-industrie in toom te houden. Ook de gamesector werd aangepakt. Toezichthouders voerden strenge maatregelen in, zoals het beperken van de speeltijd voor minderjarigen tot slechts drie uur per week, en legden andere eisen op aan gameontwikkelaars om verslaving tegen te gaan. Daarnaast werd het afgeven van licenties voor nieuwe games gestaakt.

Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, dikte 2,5 procent aan. De Japanse computerspelletjesmaker Nintendo, die ‘Pokémon Unite’ samen met Tencent heeft ontwikkeld, ging in Tokio licht omlaag. De laatste goedkeuringsronde omvatte ook verschillende Zuid-Koreaanse games, wat suggereert dat de Chinese regelgevers ook hun standpunt over buitenlandse spelletjes versoepelen. Netmarble steeg maar liefst 16 procent in Seoul na de goedkeuring van een computerspel van het bedrijf.

Ondanks het optimisme in de gamesector lieten de Aziatische beurzen verliezen zien. Zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen in China en de vrees dat het virus zich kan verspreiden naar andere landen, drukten de stemming bij beleggers. De Verenigde Staten, Japan, Taiwan en Italië nemen al extra maatregelen om reizigers uit China te testen op corona. Het aantal besmettingen in China is fors opgelopen sinds het loslaten van het strikte coronabeleid in het land.

In Hongkong, waar donderdag bijna alle coronamaatregelen werden geschrapt, daalde de Hang Seng-index 1 procent. De beurs in Shanghai verloor 0,5 procent en de Kospi in Seoul zakte 1,5 procent. De Nikkei in Tokio eindigde 0,9 procent in de min en de All Ordinaries in Sydney daalde ook 0,9 procent.