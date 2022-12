Huizenkopers sloten lagere hypotheken af in vierde kwartaal

Huizenkopers sloten in het laatste kwartaal fors lagere hypotheken af, meldt De Hypotheker. Het gemiddelde hypotheekbedrag kwam volgens de bemiddelaar met 298.000 euro voor het eerst in twee jaar onder de drie ton terecht. Die gemiddelde som lag 10 procent lager dan in het slotkwartaal van 2021.

De dalende hypotheeksommen hangen samen met de dalende huizenprijzen. Die gingen dit jaar na een lange periode van stevige stijgingen weer wat omlaag. De toegenomen hypotheekrentes, die dit jaar gemiddeld met 3 procentpunt stegen volgens De Hypotheker, waren een belangrijke oorzaak voor de daling. Ook door de hoge inflatie werden mensen wat voorzichtiger.

“Uit onze data blijkt dat de stijging van de hypotheekrente en de afvlakking van de stijging van de huizenprijzen ook effect hebben op het gemiddelde hypotheekbedrag”, verklaart commercieel directeur Menno Luiten van De Hypotheker. “Als gevolg van de sterk gestegen hypotheekrente stijgen de maandlasten en kunnen huizenkopers minder lenen voor de aankoop van een woning.”

De Hypotheker ziet dat door de dalende huizenprijzen “met name jonge huizenkopers weer een voet tussen de deur hebben gekregen”. Dat komt vooral omdat woningen langer te koop staan en er dus meer aanbod is. Ook hebben ze minder concurrentie van doorstromers en beleggers.