Kans op doorstart failliete Leidse medicijnfabriek is klein

De kans op een doorstart van de omgevallen geneesmiddelenfabrikant InnoGenerics in Leiden is nog maar klein, meldt curator Henri Bentfort van Valkenburg. Aanvankelijk hadden twintig partijen interesse in een overname van de fabriek voor generieke medicijnen, maar een aantal serieuze kandidaten haakte af.

InnoGenerics vroeg twee weken geleden faillissement aan omdat het bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen. Afgelopen dinsdag was de laatste dag waarop bedrijven een bod konden uitbrengen op de onderneming, die tot aan het faillissement ongeveer negentig medewerkers had. De curator voert nu nog gesprekken met één gegadigde. Als hij geen oplossing vindt, komt de fabriek begin januari stil te liggen.

InnoGenerics maakt voor andere bedrijven generieke geneesmiddelen, die als goedkoper alternatief gelden voor merkmedicijnen. Als deze fabrikant zou wegvallen, zou Nederland voor deze medicatie afhankelijker worden van het buitenland, met name van Aziatische landen. Tekorten zijn dan na verloop van tijd niet uit te sluiten, maakte minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) vlak na het faillissement duidelijk.

Volgens de curator gaven geïnteresseerde partijen aan dat de strenge regulering van medicijneninkoop het moeilijk maakt om van InnoGenerics een gezonde onderneming te maken. Voorafgaand aan het bankroet benutte de fabriek maar een fractie van zijn totale productiecapaciteit. Door de hevige regulering van de markt duurt het erg lang voordat een nieuwe eigenaar de productie op kan voeren.

Ook zeiden geïnteresseerde partijen op korte termijn meer ondersteuning nodig te hebben om InnoGenerics levensvatbaar te maken. Nu draait de medicijnproducent nog door dankzij een garantie van het ministerie van VWS. Overnamekandidaten zouden ook een beroep kunnen doen op een bestaande regeling, waarbij de overheid garant staat voor de helft van een maatschappelijk wenselijke investering. Maar volgens de curator stelt het ministerie geen verdere steun te kunnen bieden.

Bentfort van Valkenburg schrijft ook enkele zorgverzekeraars om hulp te hebben gevraagd. Zij gaven aan geen mogelijkheden te zien om te helpen bij het herstel van InnoGenerics, aldus de curator.