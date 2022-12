Misschien toch subsidie voor Europese elektrische auto’s in VS

Europese automakers kunnen mogelijk toch gebruikmaken van Amerikaanse subsidies voor elektrische auto’s. Die subsidies zijn door Amerikaanse politici exclusief bedoeld voor auto’s die in de Verenigde Staten zijn geproduceerd. Maar als niet-Amerikaanse fabrikanten auto’s importeren en dan via lease aan klanten leveren, kunnen die klanten toch de subsidie tot 7500 dollar krijgen. Dat stelde het Amerikaanse ministerie van Financiën donderdag.

De subsidies voor elektrische voertuigen vormen één van de zaken in een Amerikaans pakket aan maatregelen die bij andere landen voor scheve ogen zorgen. Binnen Europese landen klinkt de roep om meer gecoördineerde afspraken te maken om zo te voorkomen dat Europese bedrijven een deel van hun productie naar de VS gaan verplaatsen. De Europese Unie overlegt met de VS over de Amerikaanse subsidies. Ook Aziatische landen lopen te hoop tegen de in hun ogen oneerlijke maatregel.

Overigens is het nog niet zeker of de interpretatie van het Amerikaanse ministerie de definitieve wordt. In maart komen de ambtenaren daar nog op terug.