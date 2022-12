Onderzoek: opnieuw omzetrecord supermarkten tijdens kerstweek

Consumenten hebben nog nooit zoveel geld bij de supermarkt uitgegeven in één week als vorige week. Doordat Kerstmis voor het eerst in twee jaar tijd weer met elkaar gevierd kon worden, zonder coronamaatregelen, kochten huishoudens hun kerstlekkernijen massaal bij de supermarkt, meldt onderzoeksbureau NielsenIQ.

De totale omzet van de supermarkten kwam in de kerstweek uit op bijna 1,17 miljard euro. Dat is ruim 100 miljoen euro of dik 10 procent meer dan in dezelfde week een jaar geleden. Het was de eerste keer dat supermarkten voor meer dan 1,1 miljard euro verkochten en de vierde keer dat er meer dan 1 miljard euro werd uitgegeven.

In 2020 en 2021 deden de supermarkten eveneens goede zaken door de lockdowns en bijbehorende horecasluiting. In beide jaren sneuvelde het omzetrecord tijdens de kerstweek. De omzet van de kerstweek in 2022 is volgens NielsenIQ ook de hoogste weekomzet ooit gemeten. Het vorige record werd behaald tijdens de kerstweek van 2021.

De sterke omzet wordt deels veroorzaakt door de hogere prijzen. “We zien al het hele jaar dat de verkoopprijzen in het supermarktkanaal stijgen als gevolg van de inflatie en energiecrisis”, zegt Jasper Bins van het onderzoeksbureau. “Oliën, vlees, vis en kaas zijn voorbeelden van categorieën waar prijzen het hardst gestegen zijn dit jaar.”

Een andere reden voor de hoge omzet dit jaar is de timing van kerst. Zo viel eerste kerstdag op een zondag. Daardoor werden er veel boodschappen gedaan op vrijdag en zaterdag en die beide dagen vielen dit jaar in week 51.