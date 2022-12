Polen volgens minister klaar voor wegvallen Russische olie

Polen is voorbereid op een scenario waarin Rusland geen olie meer aan het land verkoopt, heeft minister Anna Moskwa voor Klimaat en Milieu verklaard. Het Oost-Europese land heeft zich aangesloten bij landen die wegens de oorlog in Oekraïne een prijsplafond voor olie uit Rusland hanteren. Het Kremlin kondigde onlangs aan de export van olie naar deelnemers aan die maximumprijs te verbieden.

“We kunnen alle types ruwe aardolie verwerken, dat is ons voordeel”, zei Moskwa op een persconferentie. Ze sprak ook de verwachting uit dat de Europese Unie bij een volgend pakket aan sancties Russische olie volledig in de ban doet. Nu is het voor lidstaten alleen nog verboden olie uit Rusland die via zee wordt aangeleverd te importeren, om zo landen te ontzien die erg afhankelijk zijn van Russische olie uit pijpleidingen.

Polen bouwt de import van Russische olie geleidelijk af vanwege de oorlog in Oekraïne. Voor olie die via zee het land binnenkomt leunt de grootste raffinagemaatschappij van het land, PKN Orlen, nu op het Saudische olieconcern Saudi Aramco.

Het land wil ook meer steun van buurland Duitsland voor EU-sancties tegen de Droezjba-pijpleiding die van Rusland naar Europa loopt, meldde Reuters eerder op basis van ingewijden. Bij zulke sancties zou Polen onder een contract voor de inkoop van Russische olie in 2023 kunnen uitkomen zonder een schadevergoeding te hoeven betalen voor contractbreuk.

Polen en Duitsland beloofden het afgelopen voorjaar hun best te doen om Russische olie-import via de Droezjba-leiding te beëindigden. Maar PKN Orlen is nog altijd gebonden aan contract met het Russische Tatneft.