Ruim honderd vluchten Ryanair in België geschrapt door staking

Luchtvaartmaatschappij Ryanair annuleert komend weekend in België 130 vluchten vanwege een staking, staat in een overzicht van de luchthaven van Charleroi. Cabinemedewerkers die in het land zijn gestationeerd leggen het werk neer omdat de Ierse budgetvlieger het Belgisch minimumloon niet zou betalen.

De acties, georganiseerd door de vakbonden CNE en AVC Puls, treffen vooral de luchthaven van Charleroi. Het bestuur van dit vliegveld zei eerder dat zeker 19.000 passagiers geraakt worden door de staking.

Tijdens de acties van vrijdag tot en met zondag blijven vijftien Ryanair-vliegtuigen van de basis in Charleroi aan de grond. Vluchten die uitgevoerd worden vanuit bases in andere landen gaan wel door. Ryanair stelt daarom dat maar een “klein aantal” van zijn 2500 vluchten van en naar België komt te vervallen.

In België gevestigde cabinemedewerkers van Ryanair zijn ook van plan om in het weekend van 7 en 8 januari te staken. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen daarvan zullen zijn.