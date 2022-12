Southwest Airlines weer op schema na problemen door winterweer

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines denkt vrijdag weer een normaal vluchtschema te kunnen uitvoeren na een week vol annuleringen door een winterstorm. Daardoor strandden duizenden passagiers door heel de Verenigde Staten en kreeg Southwest veel kritiek te verduren.

Southwest verwacht 39 vluchten te annuleren op vrijdag en tot nu toe nog geen enkele vlucht op zaterdag. Dat is een groot contrast met donderdag toen er nog 2364 vluchten niet vertrokken oftewel 58 procent van het totaal. Woensdag gingen er zelfs ruim 2500 vluchten niet door.

De problemen bij de luchtvaartmaatschappij begonnen afgelopen weekeinde toen een zware winterstorm een groot deel van de VS in zijn greep hield. Southwest-vliegtuigen bleven daardoor op plekken staan waar ze volgens het schema niet hoorden te zijn en de maatschappij had grote moeite om zijn schema weer op orde te krijgen. Daarbij waren er ook nog duizenden eerder gestrande passagiers die nog overgeboekt moest worden terwijl het vanwege de feestdagenperiode toch al erg druk was.