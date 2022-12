Sterke groei ledenaantallen bij fitnessketen Basic-Fit in 2022

Fitnessketen Basic-Fit heeft dit jaar het aantal leden sterk zien groeien, terwijl ook het aantal sportclubs toenam. Volgens het bedrijf bedraagt het aantal leden nu 3,35 miljoen, een stijging van meer dan 1,1 miljoen vergeleken met begin dit jaar. Het aantal clubs ging dit jaar met 185 omhoog naar 1200.

Basic-Fit zegt dan ook een goede startpositie te hebben voor 2023. Het gemiddelde aantal leden per club zal aan het begin van komend jaar liggen op 2791. Dat waren er gemiddeld 2187 leden per club over heel 2022. Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde Basic-Fit is actief in Nederland, Belgiƫ, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Spanje met meer dan 7000 werknemers.

Het bedrijf zei verder het energieverbruik bij de sportscholen te willen verminderen vanwege de hoge energieprijzen. Het is de bedoeling dat volgend jaar het energieverbruik per club met gemiddeld 20 procent daalt ten opzichte van dit jaar.