Tech- en chipbedrijven houden AEX nipt in het groen

De AEX-index op het Damrak stond donderdag nipt in het groen dankzij koerswinsten van de tech- en chipbedrijven. De beurshandel verliep opnieuw zeer rustig doordat veel mensen in de laatste week van het jaar vrij zijn. Daarnaast bleven de zorgen over de corona-uitbraken in China en de vrees voor verspreiding van het virus naar andere landen boven de markten hangen. Het aantal besmettingen in China is fors opgelopen sinds het loslaten van het strikte coronabeleid in het land.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 695,31 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 932,92 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen eveneens 0,1 procent. Londen daalde 0,2 procent.

Prosus was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 2,5 procent. De techinvesteerder profiteerde van een koersstijging van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin het een groot belang heeft. Tencent won 2,8 procent in Hongkong, nadat het toestemming kreeg om een nieuw computerspel op de Chinese markt te brengen. Het is de tweede keer dat een spel van Tencent is goedgekeurd sinds de Chinese autoriteiten het verlenen van licenties hebben hervat. Eerder legde China de uitgifte van licenties aan banden als onderdeel van een pakket maatregelen om gameverslaving onder de jeugd aan te pakken.

De chipbedrijven Besi en ASML stonden ook in de kopgroep, met winsten tot 0,9 procent. Branchegenoot ASMI bleef wat achter met een plusje van 0,2 procent. Dataleverancier RELX en supermarktconcern Ahold Delhaize sloten de rij in de AEX, met verliezen tot 0,7 procent.

In de MidKap klom Basic-Fit 0,8 procent. De fitnessketen heeft het aantal leden zien groeien, terwijl ook het aantal sportclubs toenam. Volgens het bedrijf bedraagt het aantal leden nu 3,35 miljoen, een stijging van meer dan 1,1 miljoen vergeleken met begin dit jaar. Het aantal clubs ging dit jaar met 185 omhoog naar 1200.

Lucas Bols steeg 1 procent na een kleine overname. De drankenfabrikant koopt de Nederlandse producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken Fluère. Alumexx kreeg er dik 4 procent bij. De fabrikant van ladders en steigers verwacht de eerder aangekondigde overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden.

De euro was 1,0634 dollar waard, tegen 1,0619 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent in prijs tot 77,72 dollar per vat. Brentolie kostte 1,3 procent goedkoper op 82,16 dollar per vat.