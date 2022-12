Topman Goldman Sachs: binnen enkele weken worden banen geschrapt

De bekende Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs gaat binnen enkele weken beginnen met het schrappen van banen. Dat zei topman David Solomon in een eindejaarstoespraak tegen het personeel. Bronnen bij de bank hadden eerder tegen persbureau Bloomberg gezegd dat er wel 4000 banen zouden kunnen verdwijnen om kosten te besparen.

Solomon zei dat er grondig wordt gekeken naar banenverlies en dat medio januari wordt begonnen met het ontslaan van personeel. Volgens de topman heeft de bank onder meer last van de renteverhogingen door centrale banken, waardoor de economische activiteit afzwakt. Goldman Sachs moet daarom voorbereid worden om die tegenwind het hoofd te kunnen bieden, aldus de topman.

Ook kampt Goldman Sachs met de onrust op de aandelenbeurzen. Zo wordt minder verdiend met het begeleiden van beursgangen en het adviseren bij bedrijfsfusies en overnames. Analisten verwachten dan ook dat de winst van de Wall Street-bank dit jaar flink kan dalen.

Aan het einde van oktober had Goldman Sachs ruim 49.000 werknemers in dienst. Dat is bijna 30 procent meer dan eind 2019. De bank had juist veel meer personeel aangenomen vanwege het sterke herstel van de coronacrisis. Ook werden overnames gedaan door de bank. Volgens de ingewijden kan het definitieve aantal ontslagen wel lager uitvallen dan 4000.