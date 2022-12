AEX lijkt lager te beginnen aan laatste handelsdag 2022

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht lager te beginnen aan de laatste handelsdag van 2022. Beleggers doen het rustig aan na de stevige koerswinsten van een dag eerder, die volgden op het sterke herstel op Wall Street. De Amsterdamse hoofdindex koerst af op een verlies van zo’n 12 procent in het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, renteverhogingen en de energiecrisis.

Het is het eerste jaarverlies voor de AEX, na drie winstjaren op rij. In 2021 boekte de hoofdindex nog een winst van dik 20 procent en brak die voor het eerst door de 800 punten. Op de laatste handelsdag van 2022 lijkt de AEX weer onder de 700 punten te gaan zakken.

Het jaar 2022 was niet alleen voor de Amsterdamse beurs een slecht jaar. Ook andere Europese aandelenbeurzen gingen omlaag. De Stoxx 600-index, die bestaat uit de zeshonderd grootste Europese bedrijven, koerst eveneens af op een jaarverlies van zo’n 12 procent. Dat is de slechtste prestatie sinds 2018.

Bij de Amsterdamse hoofdbedrijven is Philips de grote verliezer dit jaar. Het zorgtechnologieconcern zag meer dan de helft van zijn waarde verdampen door de problemen met beademingsapparatuur. Vorig jaar, toen de problemen aan het licht kwamen, raakte Philips al bijna een derde aan waarde kwijt. De grote winnaar is olie- en gasconcern Shell, dat dit jaar bijna 40 procent meer waard werd. Shell spinde garen bij de hogere energieprijzen met recordwinsten.

De Aziatische aandelenmarkten lieten tijdens de laatste handelssessie van het jaar overwegend kleine winsten zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong won 0,5 procent. De Nikkei in Tokio sloot het jaar vrijwel vlak af. De Japanse beurs raakte dit jaar meer dan 9 procent aan waarde kwijt. In Zuid-Korea was de beurs al gesloten vanwege de viering van oud en nieuw.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger. De AEX klom 0,9 procent tot 700,93 punten en de MidKap won eveneens 0,9 procent, tot 940,44 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1 procent. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 1,1 procent in de plus op 33.220,80 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,8 procent bij en techbeurs Nasdaq steeg 2,6 procent.

De euro was 1,0644 dollar waard, tegen 1,0670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent in prijs tot 78,69 dollar per vat. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 83,77 dollar per vat.