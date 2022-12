Amsterdamse beurs in mineur het jaar uit, ruim onder 700 punten

De Amsterdamse beurs is vrijdag duidelijk onder de 700 puntengrens gesloten. De AEX ging na een flinke stijging een dag eerder juist weer omlaag en vrijwel alle aandelen deelden in de malaise. Van de grote bedrijven sloot er geen enkele in de plus, maar chipbedrijf Besi deed het het minst slecht met een min van 0,8 procent. Verzekeraar NN had het grootste verlies en leverde 2,7 procent in.

De Amsterdamse hoofdindex raakte in het woelige beursjaar 2022, dat vooral in het teken stond van de Russische oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, renteverhogingen en de energiecrisis, 13,7 procent aan waarde kwijt. Het is het eerste jaarverlies voor de AEX na drie winstjaren op rij.

In 2021 boekte de hoofdindex nog een winst van dik 20 procent en brak die voor het eerst door de 800 punten. De index begon 2022 op een stand van bijna 798 punten. Ook andere Europese aandelenbeurzen gingen dit jaar omlaag. De Stoxx 600-index, die bestaat uit de zeshonderd grootste Europese bedrijven, zette een jaarverlies van een kleine 13 procent in de boeken. Dat is de slechtste prestatie sinds 2018.

De AEX sloot 1,7 procent lager op 689,01 punten. De MidKap daalde 1,2 procent tot 929,66 punten. De beurs in Parijs verloor tot 1,5 procent. In Frankfurt en Londen, waar de beurzen een halve dag open waren, daalden de graadmeters tot 1,1 procent. De Londense beurs boekte in tegenstelling tot andere Europese markten een kleine jaarwinst. Dat komt vooral door het grote aantal grondstoffenbedrijven op de Britse beurs, die het dit jaar relatief goed hebben gedaan.

Philips daalde 1,9 procent. Het zorgtechnologiebedrijf zag dit jaar meer dan de helft van zijn waarde verdampen door de problemen met zijn beademingsapparatuur en was daarmee het slechtst presterende aandeel in de AEX. Olie- en gasconcern Shell was de grote winnaar van 2022 met een plus van ruim 37 procent. Dat aandeel daalde vrijdag 1 procent.

In de MidKap was Just Eat Takeaway een grote verliezer met een min van 1,9 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat eerder deze maand zijn plaats in de AEX moest afstaan aan investeringsvehikel Exor, raakte dit jaar zo’n 60 procent aan beurswaarde kwijt. Uitbater van fitnessclubs Basic-Fit voerde op de laatste handelsdag van het jaar de stijgers aan bij de middelgrote bedrijven met een plus van 0,8 procent.

De euro was 1,0685 dollar waard, tegen 1,0670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent in prijs tot 78,88 dollar per vat. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 84,12 dollar per vat.