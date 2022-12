Australiërs spenderen recordbedrag voor feestdagen

Australiërs hebben voor deze feestdagen en in de aanloop naar kerst een recordbedrag in de winkels gespendeerd, ondanks de zorgen over de hoge inflatie. Volgens de Australische winkelbranchevereniging gaven consumenten in de periode van 1 november tot en met 24 december een bedrag van 74,5 miljard Australische dollar uit, omgerekend meer dan 47 miljard euro.

Dat is bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Op tweede kerstdag werd nog eens voor omgerekend 783 miljoen euro uitgegeven, een stijging van meer dan 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. Behalve door hogere consumentenbestedingen werden de omzetten ook gestuwd door de gestegen verkoopprijzen in winkels.

“Dit is zonder twijfel het grootste uitgavebedrag voor het feestdagenseizoen ooit, het is ongekend”, aldus de topman van de Australian Retailers Association. “Het is opmerkelijk dat in deze economisch turbulente tijden winkeliers zulke goede zaken hebben gedaan.”

De Australische centrale bank is bezig de rente te verhogen om zo de hoge inflatie aan te pakken. De Reserve Bank of Australia heeft meermaals aangegeven dat de consumentenbestedingen een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de hoogte van de rente.