Gasprijs verder omlaag, in buurt van prijs van begin dit jaar

Gas is vrijdag opnieuw flink goedkoper geworden. Daardoor is de prijs van de fossiele brandstof weer dichter in de buurt gekomen van de prijs van begin dit jaar. Het warme weer deze winter zorgt ervoor dat de Europese gasvoorraden nog vol zitten. Dat heeft tot gevolg dat Europese landen en energiebedrijven minder willen betalen om meer gas te kopen.

De prijs van een megawattuur gas op de toonaangevende beurs in Amsterdam lag aan het begin van de handelsdag nog boven de 80 euro, maar aan het einde van de dag was dat zo’n 10 procent minder. Daarmee is het verschil met de prijs van begin dit jaar nog zo’n 13 procent. En dat terwijl de gasprijs kort na de Russische inval in Oekra├»ne piekte op meer dan 200 euro per megawattuur.

Toen Rusland deze zomer de gaskraan grotendeels dichtdraaide ging de gasprijs nog verder omhoog, tot bijna 350 euro per megawattuur. Europese landen kochten vanaf dat moment namelijk massaal elders gas in om aan hun verplichtingen te voldoen, maar ook om de gasopslagen te vullen.

Behalve de gunstige temperaturen speelt ook mee dat er meer elektriciteit met windmolens wordt opgewekt. Daardoor is er minder gas nodig voor het opwekken van stroom.

Overigens is de gasprijs nog altijd ruim meer dan vorig jaar zomer. Halverwege 2021 lag de prijs nog rond de 20 euro per megawattuur.