Kleine verliezen op Wall Street, maar 2022 was slecht beursjaar

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine verliezen gesloten. Eerder op de dag waren er grotere minnen op de koersenborden te zien, maar het sentiment herstelde zich wat. Desondanks was 2022 een slecht jaar voor Wall Street. Het jaar stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, de snel oplopende inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden.

Vooral de technologiebedrijven moesten het dit jaar ontgelden na de sterke koerswinsten in de afgelopen jaren. De techsector zag in 2022 bijna een derde aan waarde verdampen. Op vrijdag lieten de techbedrijven een wisselend beeld zien. Amazon (min 0,2 procent) en Google-moeder Alphabet (min 0,3 procent) daalden. Apple (plus 0,3 procent), Facebook-moeder Meta (plus 0,1 procent) en Tesla (plus 1,1 procent) werden juist hoger gezet. Voor Tesla was er daardoor opnieuw winst, na een zeer slechte reeks in de afgelopen weken. Ondanks die opleving is het aandeel Tesla dit beursjaar 65 procent in waarde gedaald.

De energiesector profiteerde dit jaar daarentegen van de hogere energieprijzen en ging dit jaar bijna 60 procent vooruit. Chevron (plus 0,7 procent) en ExxonMobil (plus 1 procent) gingen ook positief het jaar uit.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 33.147,25 punten. Over het hele jaar ging de graadmeter haast 9 procent omlaag. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3839,50 punten. De Nasdaq leverde 0,1 procent in, tot 10.466,48 punten. Voor die beursindices betekende dat dalingen voor heel 2022 van respectievelijk ruim 19 en 33 procent. Sinds 2008 gingen de S&P 500 en de Nasdaq niet meer zo hard omlaag.

De Chinese onlinebroker Futu leverde 31 procent in nadat het bedrijf op het laatste moment een extra beursnotering in Hongkong had uitgesteld. Dat deed het bedrijf om “meer informatie te verschaffen”. Via Futu konden met name Chinezen en Hongkongers handelen in aandelen zonder dat ze aan controles gebonden waren. Daardoor is er bij beleggers angst dat China de app zal aanpakken. Ook branchegenoot UP Fintech daalde mee en wel 28,5 procent.

De euro was 1,0703 dollar waard, tegen 1,0685 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,6 procent in prijs tot 80,42 dollar per vat. Brentolie kostte 2,9 procent meer op 85,91 dollar per vat.