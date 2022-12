KPN verwerkte dit jaar meer data dan ooit door livestreams sport

Telecombedrijf KPN heeft dit jaar meer data verwerkt op zowel zijn mobiele als zijn vaste netwerken. Piekdagen vielen samen met belangrijke sportevenementen die massaal werden gestreamd, zoals Formule 1-races en wedstrijden op het WK voetbal. Ook thuiswerken, videobellen en gamen bleven.

De extra data van streaming hangt samen met de komst van een aantal nieuwe streamingdiensten naar Nederland. Onder die diensten is Viaplay, dat de rechten van de Formule 1 heeft en sinds de zomer ook voetbal uit de Premier League. Maar ook bijvoorbeeld HBO Max deed zijn intrede. De populariteit van streamingdiensten is goed zichtbaar op het netwerk van KPN. “Streaming genereert andere datastromen en meer internetverkeer dan traditionele tv-diensten”, zegt Paul Slot, die bij het telecombedrijf verantwoordelijk is voor de digitale infrastructuur.

Niet alleen op het vaste netwerk zorgt streaming voor pieken. Grote sportevenementen worden steeds vaker ook op mobiele apparaten bekeken. en dat zorgt voor forse pieken in het dataverkeer.

Verder gingen Nederlanders weer vaker op reis. KPN merkte dat er veel geroamd werd vanuit wintersportgebieden en poulaire zomervakantielanden. Het dataverkeer vanuit andere Europese landen groeide met 60 procent ten opzichte van zomer 2021.