Nikkei sluit negatief beursjaar 2022 vrijwel vlak af

De aandelenbeurs in Tokio sloot vrijdag het negatieve beursjaar 2022 vrijwel vlak af. De andere Aziatische aandelenmarkten lieten op de laatste handelsdag van het jaar kleine winsten zien. Beleggers trokken zich op aan het sterke herstel op Wall Street. Vooral de technologiebedrijven deden goede zaken dankzij de koerswinst van 2,6 procent van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, eindigde een fractie hoger op 26.094,50 punten. De graadmeter verloor dit jaar meer dan 9 procent. De chip- en techbedrijven behoorden tijdens de laatste handelssessie van 2022 tot de sterkste stijgers. Chiptester Advantest dikte 0,7 procent aan en techinvesteerder SoftBank klom 0,4 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,4 procent. De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com wonnen ruim 1 procent. Internet- en gamebedrijf Tencent daalde 0,4 procent na de sterke koerswinst een dag eerder. Nio en Xpeng klommen respectievelijk 0,5 en 2,8 procent. De twee Chinese fabrikanten van elektrische auto’s behoren tot de grootste verliezers van 2022 op de Chinese beurs. Xpeng raakte dit jaar zo’n 80 procent aan beurswaarde kwijt en Nio verloor bijna 70 procent.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent. In Zuid-Korea was de beurs al gesloten vanwege de viering van oud en nieuw. De Bank of Korea maakte nog wel bekend dat de inflatie in het land in december op 5 procent is uitgekomen. Dat was gelijk aan het inflatiecijfer over november.