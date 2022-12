Shell neemt aanbevelingen Reclame Code mee aankomend jaar

Shell heeft goede voornemens om de reclames voor volgend jaar in lijn te brengen met de reclamecode, nadat het bedrijf vijf aanbevelingen kreeg van de Reclame Code Commissie dit jaar. “We nemen de aanbevelingen heel serieus en houden hier in het volgende jaar ook zeker rekening mee in onze campagnes”, aldus een woordvoerster van de oliemaatschappij.

De commissie heeft de multinational in 2022 zeker vijf keer aanbevolen “niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”, vanwege reclames op de radio, in de krant of op de website. Zo beweerde Shell op de radio onder meer “één van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland” te zijn. In een aantal kranten stond hetzelfde.

Op de website prees Shell CO2-compensatie aan met de slogan: “Maak het verschil. Compenseer CO2”. Ook dit was volgens de RCC een misleidende milieuclaim, aangezien de compensatie niet gegarandeerd de volledige klimaatschade ongedaan maakt van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Shell liet ook weten het deels oneens te zijn met de commissie. Zo vindt de multinational dat de gemiddelde Nederlandse consument weet dat met CO2-compensatie niet alle nadelige gevolgen voor het klimaat worden weggenomen. Wel kan compensatie volgens Shell een zinvolle bijdrage leveren aan het beperken van het effect van CO2-uitstoot. Daardoor vindt het bedrijf dat de advertenties voor compensatie niet misleidend waren.

De organisatie Reclame Fossielvrij zegt dat alle reclames van de fossiele industrie misleidend zijn. “Geen van allen noemen ze de schade die olie en gas veroorzaken, terwijl dit de hoofdmoot van het verdienmodel van Shell is”, zegt een woordvoerster. “Ook als Shell aankomend jaar beter oplet met de campagnes blijven de reclames het idee geven dat het bedrijf oké is.” De organisatie pleit voor een algeheel verbod op fossiele reclames.