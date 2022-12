Spaanse inflatie zwakt verder af in december

De inflatie in Spanje is deze maand opnieuw afgenomen, geholpen door lagere stroom- en brandstofprijzen. Volgens het Spaanse statistiekbureau bedraagt de inflatie in december 5,8 procent op jaarbasis, tegen 6,8 procent in november.

Daarmee gaat de inflatie in de vierde economie van de eurozone alweer vijf maanden op rij omlaag. In juli piekte de Spaanse inflatie nog op 10,7 procent. De Spaanse centrale bank heeft wel gewaarschuwd dat de inflatie voorlopig hoog zal blijven en pas in 2025 naar de doelstelling van 2 procent zal dalen. Voor volgend jaar wordt een inflatie van gemiddeld 4,9 procent verwacht en 3,6 procent in 2024.

Om mensen te helpen met de hoge inflatie heeft de Spaanse overheid omvangrijke steunmaatregelen genomen. Deze week werd nog bekend dat de regering volgend jaar nog eens 10 miljard euro uittrekt om burgers te compenseren voor de hoge prijzen. De btw op veel verkochte voedingsmiddelen zoals brood, melk, groente en fruit gaat omlaag van 4 naar 0 procent. Ook blijven belastingverlagingen op elektriciteit en gas, die eind dit jaar zouden aflopen, zes maanden langer van kracht.

Verder kondigde minister-president Pedro Sanchez directe financiƫle hulp aan voor 4,2 miljoen huishoudens met lage inkomens. Zij krijgen een eenmalige bonus van 200 euro.