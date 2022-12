Thuisbezorgd verwacht weer recorddrukte op nieuwjaarsdag

Maaltijdbezorger Thuisbezorgd.nl verwacht op nieuwjaarsdag opnieuw recorddrukte. Volgens de bestelsite was nieuwjaarsdag de afgelopen jaren de drukste dag van het jaar. Nu verwacht Thuisbezorgd.nl wederom de drukste dag ooit, mede omdat deze dag op een toch al drukke zondag valt.

Volgens Thuisbezorgd.nl, met meer dan 13.000 aangesloten restaurants in Nederland, werden er op 1 januari van 2022 zo’n drie keer meer bestellingen bezorgd dan normaal. De top 3 van meest bestelde gerechten waren kapsalon döner, pizza margherita en pizza salami.

“Kortom, comfort food dat perfect aansluit bij een dag waarop mensen geen zin hebben om te koken, na met kerst vaak al dagen in de keuken te hebben gestaan. Deze gerechten zijn gemakkelijk voor iedereen, of je nu alleen brak op de bank hangt, of wilt delen met het gezin tijdens het kijken van een film of Netflix-serie”, aldus het dochterbedrijf van Just Eat Takeaway.

Vanwege de topdrukte op nieuwjaarsdag zet Thuisbezorgd.nl traditiegetrouw extra bezorgers in. “Dit jaar zullen daarbij ook weer collega’s van het hoofdkantoor in de drukste steden Rotterdam en Amsterdam helpen om alle bestellingen te bezorgen. Ook de klantenservice en IT-afdelingen bereiden zich voor met extra capaciteit om alles soepel te laten verlopen.”