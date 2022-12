Wall Street daalt op laatste dag slechtste beursjaar sinds 2008

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag weer omlaag, na de sterke opleving een dag eerder. Wall Street koerst daarmee af op een negatief einde van 2022, dat de boeken ingaat als het slechtste beursjaar sinds de financiële crisis in 2008. Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de oorlog in Oekraïne, de snel oplopende inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om de inflatie te bestrijden.

Vooral de technologiebedrijven moesten het dit jaar ontgelden na de sterke koerswinsten in de afgelopen jaren. De techsector zag in 2022 bijna een derde aan waarde verdampen. De energiesector profiteerden daarentegen van de hogere energieprijzen en ging dit jaar bijna 60 procent vooruit.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 33.100 punten. De brede S&P 500 daalde 0,5 procent tot 3829 punten. De Nasdaq leverde 0,9 procent in, tot 10.383 punten. Donderdag wist de techgraadmeter nog 2,6 procent te winnen.

De Dow stevent af op een jaarverlies van zo’n 8,5 procent, na drie winstjaren op rij. De oudste aandelenindex van de Verenigde Staten doet het daarmee wel beter dan de S&P 500 en de Nasdaq, die dit jaar respectievelijk zo’n 19 procent en 33 procent kwijtraakten.

De Dow en de S&P 500 lieten in het vierde kwartaal wel sterke winsten zien, na drie kwartalen van verliezen op rij. De Nasdaq staat voor het laatste kwartaal van 2022 nog 0,9 procent in het rood. De techgraadmeter lijkt daarmee voor het eerst sinds 2001 in vier kwartalen op rij een verlies te hebben geleden.

Tesla steeg 1,2 procent. De maker van elektrische auto’s werd donderdag nog dik 8 procent hoger gezet, na de grote koersverliezen in de afgelopen weken. Ondanks die opleving is het aandeel Tesla in 2022 meer dan 65 procent in waarde gedaald.

Andere grote techbedrijven als Apple, Amazon, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms, die donderdag ook een flinke opmars lieten zien, verloren op de laatste handelsdag tot 1,8 procent.

De Chinese onlinebroker Futu leverde haast 20 procent in nadat het bedrijf op het laatste moment een extra beursnotering in Hongkong uitstelde. Dat deed het bedrijf om “meer informatie te verschaffen”. Via Futu konden met name Chinezen en Hongkongers handelen in aandelen zonder dat ze aan controles gebonden waren. Daardoor is er bij beleggers angst dat China de app zal aanpakken.

De euro was 1,0690 dollar waard, tegen 1,0670 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent in prijs tot 79,17 dollar per vat. Brentolie kostte 1,1 procent meer op 84,43 dollar per vat.