Verkoop onderdeel IHC om schulden te verlichten zo goed als rond

Scheepsbouwer IHC heeft de verkoop van zijn dochterbedrijf voor funderingen nagenoeg rond. Met banken, de overheid en de beoogde koper is een akkoord op hoofdlijnen gesloten, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het Financieele Dagblad. Met de verkoop wil het bedrijf zijn schuldenlast terugdringen.

De komende weken wordt de overeenkomst verder uitgewerkt. IHC wil nog niet kwijt wie de koper is van IQIP, zoals het bedrijf heet dat voornamelijk voor de offshore-industrie funderingen maakt. In eerdere mediaberichten werd investeerder HAL genoemd.

De verkoop van IQIP levert naar verwachting meer op dan de hele schuldenlast van IHC. Dat helpt het bedrijf bij het versterken van de balans, waarmee het ook weer gemakkelijker moet worden om financiering aan te trekken voor de bouw van schepen.

IHC had het de afgelopen jaren zwaar door grote tegenvallers bij de bouw van enkele schepen. In 2020 redden de overheid, banken en een groep bedrijven het maritieme concern van de ondergang met een noodpakket van honderden miljoenen euro’s. Het consortium van bedrijven en investeerders, waar HAL ook deel van uitmaakte, beloofde IHC over te nemen. Banken en de overheid zegden leningen en kredietgaranties toe.