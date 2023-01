Minder nieuwe personenauto’s verkocht in 2022, Kia populairst

Het aantal verkochte nieuwe personenauto’s lag in 2022 lager dan in 2021. Dat melden brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Auto’s van het Koreaanse automerk Kia werden het meest verkocht.

In totaal werden in het afgelopen jaar ruim 312.000 auto’s verkocht, 3,2 procent minder dan in 2021. In december lag dat aantal op bijna 31.000, 12,3 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. De daling komt volgens de brancheorganisaties door leveringsproblemen als gevolg van wereldwijde tekorten aan computerchips en andere auto-onderdelen. Die zorgden eerder dit jaar ook al voor leveringsachterstanden.

Voor het aankomende jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat er juist meer nieuwe personenauto’s verkocht gaan worden, zo’n 340.000. Dat komt doordat dealers eerder bestelde auto’s kunnen gaan leveren omdat ook leveringen vanuit fabrikanten weer op gang komen, aldus de brancheorganisaties.

Verder was Volkswagen het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2005 niet meer het meest verkochte automerk in Nederland. Die plek is overgenomen door Kia, dat vorig jaar nog op de tweede plek stond. In totaal werden er van het Koreaanse automerk ruim 30.000 auto’s verkocht, goed voor bijna 10 procent marktaandeel. Het meest verkochte model is dan weer van Peugeot, namelijk de 208. Van dat type werden in 2022 bijna 10.000 auto’s verkocht.