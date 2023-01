Beurzen beginnen nieuwe jaar positief, Philips toont herstel

De beurshandel op het Damrak is maandag, de eerste handelsdag van het nieuwe jaar, positief van start gegaan. Vooral technologiebedrijven die vorig jaar raken klappen kregen, waren gewild. Zo ging zorgtechnologiebedrijf Philips 3,5 procent omhoog, waarmee het een van de grootste stijgers in de AEX was. Vorig jaar zag het concern meer dan de helft van zijn beurswaarde verdampen door de problemen met zijn beademingsapparatuur.

Beleggers moeten het vooralsnog stellen met weinig bedrijfsnieuws. De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, herstelde 1,3 procent tot 697,98 punten. In 2022 verloor de AEX 12 procent, na drie eerdere winstjaren op rij.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 4 procent, zonder duidelijke aanleiding. Ook chipbedrijven als ASML (plus 1,5 procent) en Besi (plus 1 procent) vonden de weg omhoog. De dalers in de AEX waren op een hand te tellen. Informatieverstrekker Wolters Kluwer (min 0,7 procent) bungelde onderaan.

Shell werd 1,9 procent meer waard. Het olie- en gasconcern wordt sinds dit jaar geleid door Wael Sawan. De Libanees-Canadese Sawan volgt Ben van Beurden op die na negen jaar afzwaait. Sawan werkt al zijn hele werkzame leven bij Shell en gaf tot voor kort leiding aan de activiteiten van het concern op het gebied van gas en duurzame energie.

De MidKap ging 1,5 procent omhoog tot 943,97 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen tot 1,3 procent. In Londen krijgen de beurshandelaren vrijaf omdat nieuwjaarsdag in het weekend viel.

Ook in New York blijven de beurzen maandag gesloten, net als in grote delen van Aziƫ. Alleen de beurs in Seoul was daar open en die sloot met een verlies van 0,5 procent.

Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen en Porsche stegen ruim 2 procent in Frankfurt. Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, Jeep en Chrysler, steeg 2,7 procent in Milaan. Er is waarschijnlijk toch een mogelijkheid voor Amerikanen om een subsidie te krijgen voor elektrische auto’s die niet in de Verenigde Staten gemaakt zijn.

De euro was 1,0683 dollar waard, tegen 1,0703 aan het einde van de Amerikaanse handelsdag vrijdag. De oliebeurzen zijn ook dicht. Een vat Amerikaanse olie is 80,26 dollar waard, een vat Brentolie 85,91 dollar.