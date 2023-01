Blik op Shell en industrie op rustige eerste beursdag 2023

De Europese beurzen gaan vermoedelijk een rustige eerste dag van 2023 tegemoet. In Londen blijft de aandelenbeurs nog gesloten, net als in grote delen van Aziƫ en later op de dag in New York. Op het Europese vasteland zal gewoon worden gehandeld, waarbij de blik naar Shell gaat. De Libanees-Canadese Wael Sawan neemt bij het olie- en gasconcern de leiding over van Ben van Beurden die na negen jaar in die positie afzwaait.

Ook wordt gekeken naar cijfers over de bedrijvigheid in de industrie van verschillende grote Europese landen en de eurozone. Het gaat om definitieve cijfers, waardoor geen grote veranderingen worden verwacht. In Nederland maakte de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) bekend dat de bedrijvigheid in december veel minder sterk daalde dan een maand eerder.

Na een lager einde van 2022, lijken de Europese beurzen nu weer omhoog te kunnen gaan. De zogeheten futures wijzen zelfs op een stevige winst.

Mogelijk gaan ook automakers vooruit op de beurs. In Zuid-Korea stegen Hyundai en Kia stevig na nieuws dat Amerikaanse kopers van buitenlandse auto’s die niet in de Verenigde Staten zijn gemaakt mogelijk toch in aanmerking komen voor een subsidie. Bedrijven als Mercedes-Benz, Volkswagen en BMW hebben overigens wel al fabrieken in de VS.

Drankfabrikant Lucas Bols rondde de verkoop van Avandis aan Refresco af. Dat bedrijf maakt drankjes voor andere ondernemingen. Het in Amsterdam genoteerde mediabedrijf FL Entertainment rondde de aankoop van productiebedrijf Beyond International Limited af.