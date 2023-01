Casino’s in Macau hebben slechtste jaar achter de rug sinds 2004

De casino’s van Macau hebben hun slechtste jaar achter de rug sinds 2004 als gevolg van het strikte zerocovidbeleid van de Chinese overheid. Volgens cijfers van Gaming Inspection and Coordination Bureau lagen de inkomsten ruim de helft lager dan in 2021. Voor 2023 zien de vooruitzichten er wel weer beter uit.

Macau is de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De voormalige Portugese kolonie doet Las Vegas in het niet vallen wat betreft het aantal weddenschappen dat maandelijks wordt geplaatst. Maar China’s strenge coronabeleid heeft de goksector lamgelegd. Daardoor zijn de economie van de stad en zijn belangrijkste bron van inkomsten getroffen.

Dat is in de cijfers goed te zien. De inkomsten bedroegen vorig jaar 42,2 miljard pataca, omgerekend zo’n 4,9 miljard euro. Dat is 51 procent minder dan een jaar eerder en het bedrag valt in het niet bij de 292 miljard pataca van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Maar eind vorig jaar is China van zijn hele strikte corona-aanpak afgestapt en is het land begonnen met een heropening van zijn economie. Dat proces verloopt wel nog erg chaotisch. Het aantal coronabesmettingen in het land loopt weer hard op. Vandaar dat Macau ook komende tijd nog niet verlost zal zijn van de impact van de coronapandemie. Niettemin rekenen analisten voor dit jaar in doorsnee op een herstel van de inkomsten met 195 procent.