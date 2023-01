Schiphol ziet na chaotisch jaar af van nieuwjaarsborrel

Schiphol ziet dit jaar af van zijn nieuwjaarsborrel omdat de luchthaven zich volledig wil richten op zijn “operationele operatie”. Dat bevestigde een woordvoerster na berichtgeving door Luchtvaartnieuws.

“Onze prioriteit ligt nu niet bij een nieuwjaarsreceptie, die ligt bij onze operatie”, aldus de zegsvrouw. Het is voor zover bekend niet eerder voorgekomen dat Schiphol de nieuwjaarsbijeenkomst overslaat, met uitzondering van de afgelopen twee coronajaren.

Op Schiphol ontstonden afgelopen zomer grote problemen door tekorten aan beveiligers en afhandelingspersoneel. De wachttijden liepen enorm op en mensen misten hun vlucht. Interim-topman Ruud Sondag zei vorige maand dat Schiphol de controle over veel zaken is kwijtgeraakt doordat alles maar uitbesteed werd. “De operationele agenda is op de achtergrond geraakt de laatste jaren. Door al dat aanbesteden verlies je kennis en ook controle”, zei Sondag.

De luchthaven probeert via een grote wervingsactie nieuwe beveiligers aan te trekken. Voor het komende zomerseizoen denkt Schiphol honderden nieuwe beveiligers nodig te hebben.

Reizigers op Schiphol klaagden maandagochtend opnieuw over lange wachtrijen. Dat had volgens een woordvoerder te maken met een tekort aan beveiligers bij de security. De wachttijd was volgens de zegsman maximaal drie kwartier tot een uur. De drukte was volgens hem echter lang niet zo erg als afgelopen zomer.