Tesla leverde afgelopen maanden recordaantal elektrische auto’s

Tesla heeft nog nooit zoveel elektrische auto’s afgeleverd als in de afgelopen maanden. De Amerikaanse autofabrikant onder leiding van de veelbesproken miljardair Elon Musk meldt dat in het laatste kwartaal van 2022 ruim 405.000 nieuwe Tesla’s een eigenaar kregen. Dat was wel fors minder dan de verwachtingen van analisten.

Door persbureau Bloomberg geraadpleegde kenners hadden gemiddeld gerekend op bijna 421.000 leveringen. Tesla kampt onder meer met de hoge inflatie, stijgende rente en lagere productie in China. De cijfers van de in Austin gevestigde marktleider worden gezien als goede indicator voor de algehele vraag naar elektrische auto’s. Tesla is het grootst in de Verenigde Staten en China.

Tesla produceerde van oktober tot en met december net geen 440.000 auto’s. De Model 3 en Model Y zijn de belangrijkste auto’s van het merk.

Over heel 2022 bedroeg de productie van Tesla bijna 1,37 miljoen auto’s, een stijging van 47 procent vergeleken met een jaar eerder. De leveringen namen vorig jaar met 40 procent toe naar 1,31 miljoen voertuigen.