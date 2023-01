Vakbonden bij KLM willen Europese coronaregels rond vluchten China

Vakbonden bij luchtvaartmaatschappij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China vanwege de coronagolf die in dat land is uitgebroken. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. Verschillende Europese landen hebben al een testverplichting voor reizigers uit China, maar Nederland nog niet. De lidstaten van de Europese Unie praten woensdag over een gezamenlijke aanpak.

“Het is heel vreemd dat er vanuit de overheid niks komt”, zegt bestuurder Ingrid Brama van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC). “Het is eigenlijk mosterd na de maaltijd als Nederland nu pas iets gaat doen. Kom vanuit Europa met één richtlijn.” De VNC wil dat reizigers uit China een verplichte test krijgen waaruit blijkt dat ze coronavrij zijn. Als die test positief is moeten ze in quarantaine. “Wij vinden dat onze mensen beschermd moeten worden”, aldus Brama.

Voorzitter Reinier Castelein van vakbond De Unie sluit zich daarbij aan. “Die zorgen zijn er bij mensen. Bijvoorbeeld KLM-werknemers die zich niet veilig voelen omdat ze mantelzorgers zijn voor familieleden.” Het is volgens Castelein heel belangrijk dat er centraal Europees beleid komt, waar alle maatschappijen zich aan moeten houden. “Er moet een gelijk speelveld zijn in Europa.” Hij vindt wel dat weloverwogen maatregelen moeten worden genomen. “Het moeten genuanceerde maatregelen zijn die niet schadelijk zijn voor de luchtvaart. We moeten niet overhaast te werk gaan.”

Ook bij vakbond FNV komen signalen binnen vanuit de achterban bij KLM dat werknemers zich niet prettig voelen op vluchten vanuit China, laat bestuurder Birte Nelen weten. “We moeten hier een brede Europese aanpak voor hebben. Dat wordt hoog tijd, want anders schiet je er niks mee op.”

KLM zegt dat de veiligheid van crew en passagiers hoog in het vaandel staat. De maatschappij zegt de richtlijnen te volgen die de overheid uitvaardigt. Op vluchten vanuit China zijn passagiers en crew tijdens de vlucht verplicht een mondkapje te dragen. “We zijn aan het kijken of aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.” KLM vliegt nu drie keer per week naar China en dat wordt eind deze maand zes keer per week.