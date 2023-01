AEX lijkt licht lager te beginnen na sterke start 2023

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te openen na het sterke begin van 2023. De hoofdindex veerde tijdens de eerste handelssessie van het jaar 1,8 procent op, na een teleurstellend 2022. De Europese markten draaiden echter nog niet op volle toeren aangezien Londen en veel Aziatische beurzen nog gesloten bleven. Ook op Wall Street hadden beleggers maandag nog een vrije dag. Dinsdag zijn alle beurzen weer open.

De Nikkei in Tokio sloot dinsdag vrijwel vlak en de Chinese beurzen begonnen met winsten aan de eerste handelsdag van 2023. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,9 procent. Vooral de Chinese makers van elektrische auto’s lieten stevige koerswinsten zien. Maandag gingen de autofabrikanten in Europa en Zuid-Korea al flink vooruit door de hoop dat ze in de Verenigde Staten elektrische auto’s kunnen verkopen met een subsidie van de Amerikaanse overheid.

De beurs in Shanghai klom 0,9 procent ondanks een verdere krimp van de Chinese industrie. Uit cijfers van onderzoeksbureau Caixin bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke productiesector van China in december sterker dan verwacht is afgenomen door de coronagolf in het land. De activiteit in de sector laat al vijf maanden op rij een krimp zien. Afgelopen weekeinde kwam de Chinese overheid al met eigen cijfers over de industrie. Die wezen ook op een verdere krimp van de sector.

Op het Damrak liet softwarebedrijf TIE Kinetix weten in het eerste kwartaal, dat liep tot eind december, voor een recordbedrag van 6 miljoen euro aan orders te hebben ontvangen. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield kondigde daarnaast aan de verkoop van Westfield Trumbull en Westfield South Shore te hebben afgerond. Deze Amerikaanse winkelcentra werden voor 196 miljoen dollar verkocht aan een investeringsmaatschappij.

De luchtvaartmaatschappijen staan ook in de belangstelling. Vakbonden bij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. Verschillende Europese landen hebben al een testverplichting voor reizigers uit China, maar Nederland nog niet. De lidstaten van de Europese Unie praten woensdag over een gezamenlijke aanpak.

De euro was 1,0653 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 80,48 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 86,10 dollar.