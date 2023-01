Beurswaarde Apple onder 2 biljoen dollar bij slot Wall Street

De beurswaarde van Apple is dinsdag bij het sluiten van de handel op Wall Street voor het eerst in anderhalf jaar onder de 2 biljoen dollar gezakt. Dat gebeurde na een mediabericht over een zwakkere vraag naar AirPods, MacBooks en Apple Watches. Daarnaast kelderde Tesla meer dan 12 procent op de aandelenbeurzen in New York omdat kenners nieuwe cijfers over de leveringen van de fabrikant van elektrische auto’s vonden tegenvallen. Mede door de flinke koersverliezen van Apple en Tesla zijn de belangrijkste beursgraadmeters op Wall Street lager gesloten.

Apple leverde 3,7 procent in, waardoor de beurswaarde onder de 2 biljoen dollar uitkwam. Omgerekend gaat het om bijna 1900 miljard euro. Exact een jaar geleden steeg de marktwaarde van Apple nog kort tot boven de 3 biljoen dollar. Het verlies van dinsdag volgende op een bericht van de Japanse zakenkrant Nikkei. Die meldde dat Apple toeleveranciers heeft gevraagd de productie van componenten voor AirPods, MacBooks en Apple Watches in het eerste kwartaal te verlagen vanwege een zwakkere vraag naar die producten.

Tesla kwam met het bericht dat het in het laatste kwartaal van vorig jaar een recordaantal van ruim 405.000 auto’s heeft afgeleverd. Toch waren beleggers en analisten niet tevreden. Zij hadden op meer leveringen gerekend van het bedrijf, dat onder leiding staat van de veelbesproken miljardair Elon Musk.

De tegenvallende berichten rond Apple en Tesla leken op de financiƫle markten voor twijfel te zorgen over de perspectieven voor aandelen in het algemeen. De Dow-Jonesindex ging met een kleine min de handel uit op 33.136,37 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 3824,14 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,8 procent tot 10.386,98 punten.

Nio, een Chinese concurrent van Tesla, wist eveneens de aandacht op zich gericht. De Chinese automaker, die een notering heeft in New York, leverde afgelopen jaar flink meer elektrische auto’s af. Bij opening van de beurs waren beleggers hierover erg enthousiast, waardoor het aandeel zo’n 7 procent omhoog ging. Maar later sloeg het sentiment toch om en Nio sloot uiteindelijk dik 1 procent in de min.

Grote olieconcerns als Chevron en ExxonMobil moesten het ook ontgelden, met minnen tot meer dan 3 procent. Dat gebeurde in reactie op de dalende olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent minder op 77,15 dollar. Brentolie werd 4,1 procent goedkoper op 82,36 dollar per vat. De olieprijzen werden onder meer gedrukt door een waardestijging van de dollar. De euro was 1,0553 dollar waard, tegen 1,0557 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.