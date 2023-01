Jumbo wil fors uitbreiden in België, terugkomst Van Eerd onbekend

Supermarktketen Jumbo gaat het komende jaar opnieuw fors investeren om verder te groeien in België. “We gaan daar rond de tien nieuwe winkels openen”, zegt commissaris Ton van Veen, die tijdelijk leiding geeft aan het directieteam van Jumbo.

Het concern opende de afgelopen paar jaar 27 Belgische vestigingen. “We hebben daar een stevige positie, deze winkels dragen steeds meer bij aan onze omzet”, aldus Peter van Erp, financieel directeur bij Jumbo. De twee gaven dinsdag een toelichting op de jaarcijfers van het concern.

België is inmiddels wel een vechtmarkt. “Door de komst van zowel Albert Heijn als Jumbo is de concurrentie daar op scherp gezet. Ook Belgische consumenten kijken meer naar de prijs”, zegt commissaris Van Veen. De omzet in België kwam vorig jaar ruim boven de 200 miljoen euro uit, een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor.

De totale omzet van Jumbo doorbrak de grens van 10 miljard euro het afgelopen jaar. De negatieve publiciteit rond de teruggetreden topman Frits van Eerd, die verdachte is in een grote witwaszaak, had geen invloed op de inkomsten.

“Reputationeel raakte het ons wel. Aan de andere kant zien we dat onze klanten in overweldigende mate trouw zijn gebleven. Onze omzet is gewoon goed doorgestegen”, aldus Van Veen, die Van Eerd tijdelijk vervangt. “Dat was niet gebeurd als klanten ons massaal de rug hadden toegekeerd.”

Hij benadrukt dat Jumbo “op geen enkele manier” betrokken is bij het onderzoek van het OM. En dat uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat er bij het concern geen strafbare feiten of onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. “Frits als persoon is nog wel steeds verdachte, we moeten afwachten wat er uit het onderzoek komt.” Of Van Eerd ooit terugkeert naar Jumbo is nog onbekend. “Nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen”, aldus de commissaris.

Van Veen voorziet dat de prijzen in de supermarkten het komende jaar verder stijgen. “We ontkomen er niet aan om hogere kosten door te berekenen in onze verkoopprijzen. Omdat we een deel van de inflatie zelf absorberen komt onze marge wel onder druk te staan”, vertelt de commissaris. Ook verwacht hij in 2023 een verdere groei van “enkele honderden miljoenen”.

Het concern publiceert half februari of begin maart zijn jaarverslag. Dan wordt bekend hoeveel winst Jumbo heeft gemaakt. “We houden er rekening mee dat onze procentuele winstgevendheid ten opzichte van 2021 wat gedaald is”, loopt Van Erp vooruit op de publicatie.